verso la notte dei bozzetti i giganti si riaffacciano in pineta e alla cittadella

Il Carnevale di Viareggio si prepara a tre eventi serali gratuiti, che si svolgeranno tra la Pineta di Ponente e la Cittadella del Carnevale. Questi appuntamenti, in programma nelle prossime settimane, anticipano la tradizionale notte dei bozzetti. Durante gli incontri, saranno esposti nuovi e storici carri allegorici, con la presenza di grandi figure che si riaccendono in vista delle celebrazioni principali. L’iniziativa coinvolge il pubblico in un’atmosfera estiva e festosa, senza costi di ingresso.

Nel pieno dell’estate, il Carnevale di Viareggio torna a far vivere la sua magia con tre appuntamenti a ingresso libero, tra la Pineta di Ponente e la Cittadella del Carnevale. Tre occasioni per il pubblico di tornare ad ammirare le grandi opere e gli artisti protagonisti della manifestazione passata, ma anche per scoprire le suggestione dell’edizione che verrà. Si parte sabato, alla Cittadella del Carnevale, con il ritorno in scena dei carri allegorici che hanno conquistato il podio dell’ultima edizione: “La gallina dalle uova d’oro“ di Alessandro Avanzini, “I samurai del potere“ di Luigi Bonetti, il carro vincitore “In bocca al lupo“ di Luca Bertozzi e il vincitore di seconda categoria “Native American Return“ di Fabrizio e Valentina Galli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verso la notte dei bozzetti. I giganti si (ri)affacciano in pineta e alla Cittadella

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