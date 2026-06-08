Parte la marcia verso il Municipio | la festa per l' elezione a sindaco di Michele Sodano si sposta a Palazzo dei Giganti

Notizia in breve

Una manifestazione si è svolta in città per celebrare l’elezione di Michele Sodano a sindaco. La festa è iniziata con una passeggiata lungo il viale della Vittoria e si è conclusa nel palazzo storico, Palazzo dei Giganti. La marcia ha coinvolto cittadini e sostenitori, che hanno partecipato per mostrare il loro supporto al nuovo primo cittadino. Non sono stati segnalati incidenti o altri eventi significativi durante l’evento.