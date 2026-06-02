la notte dei giganti peccioli va di corsa

Peccioli (Pisa), 2 giugno 2026 – Torna sabato 6 giugno uno degli eventi podistici più originali e affascinanti del panorama toscano. Giunge infatti all'ottava edizione la Notte dei Giganti, manifestazione podistica "Eco Run" che si sviluppa interamente lungo strade bianche e percorsi immersi nella natura, in uno scenario che unisce sport, arte contemporanea e paesaggio. La partenza è fissata alle ore 20.15 dall'Anfiteatro Fonte Mazzola, ai piedi di uno dei celebri Giganti di Peccioli che, come da tradizione, veglierà simbolicamente sulla partenza dei partecipanti. Il percorso condurrà gli atleti attraverso le colline che circondano il borgo, regalando emozioni particolari nel passaggio dal tramonto alle prime ore della sera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Notte dei Giganti - 2025

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