Versilia coppia di turisti sequestrata in casa sotto minaccia di coltelli lei violentata | arrestato rumeno

Da imolaoggi.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una coppia di turisti è stata sequestrata in casa durante il fine settimana in Versilia. Un uomo è entrato nell’abitazione minacciando con due coltelli e ha tenuto i due giovani in ostaggio. Durante l’episodio, la donna è stata violentata. L’autore del gesto, un uomo di nazionalità rumena, è stato arrestato dalle forze dell’ordine. Nessun altro dettaglio sulle circostanze o sull’identità delle vittime è stato fornito.

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Notte di terrore per una coppia di giovani, tenuti in ostaggio sotto la minaccia di due coltelli da un uomo entrato nell’abitazione dove stavano trascorrendo il fine settimana. È successo nelle prime ore di domenica 19 luglio a Bozzano, una frazione del comune di Massarosa (Lucca), in Versilia. L’aggressore è un 31enne di origini rumene, poi arrestato in flagranza dalla polizia, ritenuto responsabile di sequestro di persona, violenza sessuale, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Intorno alle 3 il 31enne si è introdotto nell’abitazione dove era presente la coppia, del luogo. Con il pretesto di... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Notte da incubo, coppia sequestrata in casa sotto la minaccia di due coltelli. Molestie alla ragazza e botte agli agenti che lo arrestanoUna notte di paura a Massarosa, dove una coppia è stata sequestrata in casa sotto la minaccia di due coltelli.

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