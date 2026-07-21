notte da incubo coppia sequestrata in casa sotto la minaccia di due coltelli molestie alla ragazza e botte agli agenti che lo arrestano

Una notte di paura a Massarosa, dove una coppia è stata sequestrata in casa sotto la minaccia di due coltelli. La polizia è intervenuta e ha arrestato un uomo di 31 anni, accusato di sequestro di persona, violenza sessuale, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Durante l'arresto, l’uomo ha molestato la ragazza e ha picchiato gli agenti.

Massarosa (Lucca), 21 luglio 2026 – Una notte da incubo, conclusa solo grazie al tempestivo intervento della Polizia. Un cittadino romeno di 31 anni è stato arrestato a Massarosa con le accuse di sequestro di persona, violenza sessuale, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'uomo è stato bloccato nelle prime ore di domenica 19 luglio dagli agenti della Squadra Volante del commissariato di Viareggio. Una coppia tenuta in ostaggio. L'allarme è scattato intorno alle 6 del mattino, quando al Numero unico di emergenza 112 è arrivata la richiesta di aiuto di un uomo che ha raccontato di essere tenuto in ostaggio, insieme alla compagna, da una persona armata di due coltelli all'interno della loro abitazione di via Rontani, a Massarosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Reborn, she helped her sister marry into wealth—but secretly sent her into the abyss.

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