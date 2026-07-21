Tiene coppia in ostaggio per ore in Versilia | minaccia lui con due coltelli palpeggia lei Arrestato per sequestro di persona e violenza sessuale

Notizia in breve

Un uomo di 31 anni ha tenuto una coppia in ostaggio per diverse ore a Massarosa, in provincia di Lucca. Durante l'episodio, ha minacciato il partner con due coltelli e ha palpeggiato la donna. La polizia ha arrestato l’uomo con l’accusa di sequestro di persona e violenza sessuale. L’intervento delle forze dell’ordine ha concluso la situazione senza ulteriori incidenti. La coppia è stata soccorsa e portata in salvo.