Tiene coppia in ostaggio per ore in Versilia | minaccia lui con due coltelli palpeggia lei Arrestato per sequestro di persona e violenza sessuale
Un uomo di 31 anni ha tenuto una coppia in ostaggio per diverse ore a Massarosa, in provincia di Lucca. Durante l'episodio, ha minacciato il partner con due coltelli e ha palpeggiato la donna. La polizia ha arrestato l’uomo con l’accusa di sequestro di persona e violenza sessuale. L’intervento delle forze dell’ordine ha concluso la situazione senza ulteriori incidenti. La coppia è stata soccorsa e portata in salvo.
Notte di terrore a Massarosa, in provincia di Lucca, per una giovane coppia della zona tenuta in ostaggio per alcune ore da un uomo di 31 anni di nazionalità rumena armato di coltello, che è stato poi bloccato e arrestato dalla polizia con le accuse di sequestro di persona, violenza sessuale, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. I fatti risalgono all’alba di domenica 19 luglio: attorno alle 6 giunge al 112 una drammatica richiesta di aiuto da parte di un giovane che racconta come lui e la sua compagna siano tenuti in ostaggio, sotto minaccia di due coltelli, da una persona entrata in casa alcune ore prima. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
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