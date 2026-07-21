Una funzionaria storica del settore archeologico di Verona si è ritirata dopo trent’anni di attività, durante i quali ha seguito numerosi scavi. Tra le operazioni più significative, la scoperta avvenuta nell’area dell’ex Astra. La professionista ha sottolineato che nel settore archeologico non esistono regole standard, poiché ogni progetto presenta caratteristiche e obiettivi diversi.

«Non ci sono regole fisse quando si parla di archeologia, ogni progetto ha le sue peculiarità, le sue esigenze, i suoi obiettivi». A sintetizzare la complessità che ha segnato la storia di trent’anni di scavi di archeologia urbana veronese è Brunella Bruno, funzionaria di lungo corso della Soprintendenza che tra pochi giorni «sarà sostituita da qualcuno migliore», come dice riferendosi alla sua prossima pensione. Tra i suoi incarichi, c’è stata la direzione degli scavi all’ex cinema Astra che hanno avuto, in vent’anni di iter, un esito fortunato: siglata a marzo scorso l’acquisizione da parte dello Stato che ha già stanziato un... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Verona.

© Corrieredelveneto.corriere.it - Verona, in pensione la storica funzionaria Brunella Bruno: trent’anni di scavi culminati con la svolta all’ex Astra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Addio cattedra a 70 anni? La svolta sul riscatto della laurea può cambiare tutto: la svolta per la pensione anticipata dei docentiUn nuovo provvedimento sul riscatto della laurea potrebbe influire sulla possibilità di pensione anticipata per i docenti.

Leggi anche: Bruno Romano: un mistero che resiste da trent’anni