Addio cattedra a 70 anni? La svolta sul riscatto della laurea può cambiare tutto | la svolta per la pensione anticipata dei docenti

L’estate è il momento dei bilanci, e per milioni di lavoratori della scuola il conto è amaro. Mentre il sole splende, tra i corridoi vuoti e le segreterie in ferie, cresce la consapevolezza che il traguardo della pensione si sta trasformando in un miraggio. Eppure, esiste una chiave per aprire la porta d’uscita prima del tempo, ed è racchiusa in quattro o cinque anni di studio universitario. La proposta, caldeggiata con forza dal sindacato Anief, prevede il riscatto della laurea a costi agevolati. Un meccanismo che, se approvato, permetterebbe di sommare gli anni dell’università al periodo lavorativo, facendo scattare il diritto alla quiescenza senza penalizzazioni sull’assegno. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pietracatella, la svolta della ricina: ora il telefono di Alice può cambiare l’inchiestaNell’ambito delle indagini sulla morte di due donne, si è scoperto che la sostanza coinvolta è stata ricina.

Orientamento scolastico, docenti orientatori e futuro dei giovani: la svolta sistemica della scuola italianaNegli ultimi anni, il tema dell’orientamento scolastico ha acquisito una nuova centralità nel sistema educativo italiano.