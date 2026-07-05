Addio cattedra a 70 anni? La svolta sul riscatto della laurea può cambiare tutto | la svolta per la pensione anticipata dei docenti

Da orizzontescuola.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo provvedimento sul riscatto della laurea potrebbe influire sulla possibilità di pensione anticipata per i docenti. Attualmente, molti insegnanti si trovano a valutare il loro futuro lavorativo, con l’impressione che arrivare alla pensione stia diventando sempre più difficile. Durante l’estate, tra le scuole chiuse e le segreterie in ferie, si registra un aumento delle discussioni sulla possibilità di lasciare il lavoro prima del previsto.

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L’estate è il momento dei bilanci, e per milioni di lavoratori della scuola il conto è amaro. Mentre il sole splende, tra i corridoi vuoti e le segreterie in ferie, cresce la consapevolezza che il traguardo della pensione si sta trasformando in un miraggio. Eppure, esiste una chiave per aprire la porta d’uscita prima del tempo, ed è racchiusa in quattro o cinque anni di studio universitario. La proposta, caldeggiata con forza dal sindacato Anief, prevede il riscatto della laurea a costi agevolati. Un meccanismo che, se approvato, permetterebbe di sommare gli anni dell’università al periodo lavorativo, facendo scattare il diritto alla quiescenza senza penalizzazioni sull’assegno. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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