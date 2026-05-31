Il 26 dicembre 1995, un ragazzo di 12 anni esce di casa per un tragitto noto. Da allora, il suo caso rimane irrisolto, senza aver trovato una spiegazione o una soluzione definitiva. La scomparsa non ha avuto sviluppi concreti e il mistero sulla sua sorte continua a essere senza risposta. Le indagini sono state condotte nel corso degli anni senza risultati definitivi.

Il 26 dicembre 1995 un ragazzo di dodici anni esce di casa per percorrere un tragitto che conosce bene. È il giorno di Santo Stefano, Roma si muove lentamente nel clima delle festività natalizie e nessuno immagina che quella passeggiata diventerà l'inizio di uno dei più grandi misteri della cronaca italiana. Quel ragazzo si chiama Bruno Romano e da quel momento sparisce nel nulla. A oltre trent'anni di distanza non esiste una verità giudiziaria sulla sua sorte. Non è stato trovato il corpo, non sono stati individuati responsabili e nessuna delle piste investigative percorse dagli inquirenti ha portato a una soluzione definitiva. Nel corso degli anni il caso è stato oggetto di approfondimenti giornalistici, trasmissioni televisive e nuove verifiche investigative che hanno contribuito a mantenerne viva la memoria. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Bruno Romano: un mistero che resiste da trent’anni

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