Verde a Roma l' assessora Alfonsi | In quattro mesi piantati 6mila alberi a breve altri 100 davanti a Termini

In quattro mesi sono stati piantati 6.000 alberi in città, con altri 100 previsti davanti alla stazione centrale. Nell’arco di quest’anno sono stati messi a dimora oltre 76.000 alberi, mentre il verde fruibile per abitante è salito da 16,83 a 17,60 metri quadrati. Sono stati rimossi già sette ettari di asfalto.

Sabrina Alfonsi, responsabile dell’Ambiente, rivendica «la centralità del verde» nell’agenda cittadina: «Abbiamo quintuplicato le risorse a bilancio, messo a dimora oltre 76mila alberi, aumentato i metri quadrati di verde fruibile per abitante dai 16,83 del 2021 ai 17,60 del 2025 e rimosso già 7 ettari di asfalto. Questo significa rinforzare l’infrastruttura naturale della città, un lavoro che ha messo a sistema tante azioni e che presenteremo entro l’anno con il primo Piano del verde e della natura di Roma». Come risponde agli esperti e ai gruppi di cittadini secondo i quali nel bilancio arboreo che avete presentato di recente non si può applicare il parametro della sostituzione di uno a uno?«Voglio dare una buona notizia: il bilancio arboreo riporta i dati di dicembre 2025. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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