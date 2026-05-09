Verde urbano oltre 15mila alberi piantati | Ferrara entra nella rete ‘Tree Cities of the World’
Ferrara ha annunciato di aver piantato oltre 15.000 alberi in aree urbane, entrando a far parte della rete internazionale ‘Tree Cities of the World’. La partecipazione si è svolta durante un evento nazionale tenutosi a Modena, promosso dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. L’obiettivo dichiarato è migliorare la qualità dello spazio pubblico e contrastare gli effetti della crescita urbana sull’ambiente.
Affrontare le sfide legate alla crescente urbanizzazione e al suo impatto sull'ambiente. Il Comune di Ferrara ha partecipato a Modena all'evento nazionale dedicato alla rete italiana ‘Tree Cities of the World’, iniziativa promossa da Fao. Un importante appuntamento che riunisce le amministrazioni.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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