Verde urbano oltre 15mila alberi piantati | Ferrara entra nella rete ‘Tree Cities of the World’

Ferrara ha annunciato di aver piantato oltre 15.000 alberi in aree urbane, entrando a far parte della rete internazionale ‘Tree Cities of the World’. La partecipazione si è svolta durante un evento nazionale tenutosi a Modena, promosso dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. L’obiettivo dichiarato è migliorare la qualità dello spazio pubblico e contrastare gli effetti della crescita urbana sull’ambiente.

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Affrontare le sfide legate alla crescente urbanizzazione e al suo impatto sull'ambiente. Il Comune di Ferrara ha partecipato a Modena all'evento nazionale dedicato alla rete italiana ‘Tree Cities of the World’, iniziativa promossa da Fao. Un importante appuntamento che riunisce le amministrazioni.🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Più verde pubblico, piantati oltre cento alberiCento cerca di essere sempre più verde e a testimoniarlo sono gli interventi sul verde pubblico che stanno avendo luogo in questo periodo. Barba (Avs-Radici in Comune) replica al sindaco sul verde urbano: "In città mancano almeno 15mila alberi"Dopo il botta e risposta tra Costantini e Masci, la consigliera analizza la situazione, contesta i dati del Comune e parla di censimento fermo al... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Verde urbano, oltre 15mila alberi piantati: Ferrara entra nella rete ‘Tree Cities of the World’; Ferrara entra nella rete Tree Cities of the World; Alberi e pratiche sostenibili. Il Comune nella rete mondiale. Ferrara entra nella rete Tree Cities of the WorldFerrara Il Comune di Ferrara ha partecipato oggi, giovedì 7 maggio, a Modena, all’evento nazionale dedicato alla rete italiana Tree Cities of the World, iniziativa promossa da Fao (Food and Agricult ... msn.com