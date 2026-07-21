Nel primo semestre del 2026, il venture capital in Italia ha raccolto 813 milioni di euro tramite 145 round di finanziamento. La maggior parte delle risorse è stata destinata a startup e progetti di intelligenza artificiale. La cifra rappresenta una crescita rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. I finanziamenti sono stati concentrati su imprese innovative nei settori tecnologici e digitali. I fondi sono stati distribuiti tra investitori pubblici e privati.

l venture capital italiano continua a crescere e nel primo semestre del 2026 ha raccolto 813 milioni di euro distribuiti in 145 round di investimento. Un risultato che, secondo l’Osservatorio Trimestrale sul Venture Capital in Italia realizzato da Growth Capital in collaborazione con Italian Tech Alliance, fotografa un ecosistema sempre più strutturato e in fase di maturazione. Il secondo trimestre dell’anno ha registrato 76 operazioni, in aumento rispetto alle 69 del primo trimestre, mentre il valore complessivo degli investimenti è sceso leggermente: 402 milioni contro i 411 dei primi tre mesi del 2026. Al netto dei mega round, però, il periodo aprile-giugno è stato il secondo miglior trimestre di sempre, con una crescita significativa della dimensione media e mediana degli investimenti. 🔗 Leggi su Laverita.info

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Laverita.info - Venture capital, l’Italia attira 813 milioni: startup e AI trainano la crescita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Come funziona il VENTURE CAPITAL (spiegato da un GP)

Notizie e thread social correlati

Zest ed Eureka! lanciano Z_One, Fondo di Venture Capital dedicato ad AI e UrbanTech: target di raccolta 55 milioni di euro e si prevedono fino a 100 investimenti in startup early-stage Nuovo assetto di governance per ZestZest e Eureka! hanno annunciato il lancio di Z_One, un fondo di venture capital dedicato a startup early-stage nel settore AI e UrbanTech.

Leggi anche: Zest ed Eureka! lanciano Z_One, fondo di Venture Capital dedicato ad AI e UrbanTech

Temi più discussi: Startup, l’Italia accelera ma i giovani restano indietro: il gap che divide l’ecosistema; Venture capital Italia: i round che aprono il 2026; Per finanziare l’innovazione più spazio al venture capital, dice Panetta (Bankitalia); Investimenti in startup in Italia, primo semestre a 813 milioni di euro.

Startup e Pmi innovative, la corsa del Venture capital italiano: investimenti per 813 milioni nel primo semestre 2026Secondo il report di Growth Capital e Italian Tech Alliance, aumentano i capitali raccolti a fronte di minori round. Intelligenza artificiale, deep tech e life sciences sono i settori che guidano gli ... corriere.it

Venture capital in Italia: 813 milioni investiti in 145 round nel primo semestre 2026(Teleborsa) - Nel primo semestre 2026 gli investimenti in startup e imprese innovative in Italia hanno raggiunto 813 milioni di euro distribuiti in 145 round, confermando un solido avvio d'anno. Secon ... finanza.repubblica.it

La Commissione EU ha assegnato a EUROPA, un consorzio europeo guidato dall’italiana Domyn, il Frontier AI Grand Challenge: svilupperà un modello di AI open source che copre tutte le 24 lingue ufficiali dell’UE reddit