Zest ed Eureka! lanciano Z_One fondo di Venture Capital dedicato ad AI e UrbanTech

Da iltempo.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Zest S.p.A. ed Eureka! Venture SGR S.p.A. hanno avviato Z_One, un nuovo fondo di investimento dedicato alle startup early-stage. Il fondo si concentra su progetti nelle fasi pre-seed e seed, con particolare attenzione alle applicazioni di intelligenza artificiale e alla tecnologia urbana. La decisione di lanciare Z_One mira a sostenere lo sviluppo di innovazioni in questi settori emergenti.

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Zest S.p.A. ed Eureka! Venture SGR S.p.A. rafforzano la propria strategia di crescita nel Venture Capital e lanciano ZOne, nuovo Fondo di investimento in startup early-stage, prevalentemente nelle fasi pre-seed e seed, con focus su AI Applications e UrbanTech. Zest opererà in qualità di sponsor e advisory company, mettendo a disposizione il proprio dealflow, valorizzando la visione, le competenze e il track record maturati nei programmi di accelerazione, le attività di scouting e il network corporate e istituzionale. Il Fondo sarà gestito da Eureka! Venture SGR, società di gestione del risparmio indipendente, partecipata al 20% da Zest. Il... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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