Zest e Eureka! hanno annunciato il lancio di Z_One, un fondo di venture capital dedicato a startup early-stage nel settore AI e UrbanTech. L’obiettivo di raccolta è di 55 milioni di euro, con la previsione di sostenere fino a 100 investimenti. Contestualmente, sono stati annunciati cambiamenti nella governance di Zest S.p.A. per rafforzare la strategia di crescita nel settore del capitale di rischio.

Zest S.p.A. ed Eureka! Venture SGR S.p.A. rafforzano la propria strategia di crescita nel Venture Capital e lanciano ZOne, nuovo Fondo di investimento in startup early-stage, prevalentemente nelle fasi pre-seed e seed, con focus su AI Applications e UrbanTech. Zest opererà in qualità di sponsor e advisory company, mettendo a disposizione il proprio dealflow, valorizzando la visione, le competenze e il track record maturati nei programmi di accelerazione, le attività di scouting e il network corporate e istituzionale. Il Fondo sarà gestito da Eureka! Venture SGR, società di gestione del risparmio indipendente, partecipata al 20% da Zest. Il... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Zest ed Eureka! lanciano Z_One, Fondo di Venture Capital dedicato ad AI e UrbanTech: target di raccolta 55 milioni di euro e si prevedono fino a 100 investimenti in startup early-stage Nuovo assetto di governance per Zest

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