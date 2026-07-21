Ventiquatt’ore a Bangkok secondo la guida più celebre della Thailandia

Da linkiesta.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una guida gastronomica thailandese, la Shell Shuan Shim, è stata pubblicata molto prima delle più note guide internazionali. La pubblicazione si concentra sulla cucina locale e si diffonde da tempo, offrendo indicazioni e approfondimenti sui ristoranti e i piatti tipici. La guida, ancora oggi, rappresenta un punto di riferimento per chi desidera esplorare la cucina tradizionale thailandese.

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Sappiamo tutti qual è la più famosa, autorevole e utilizzata al mondo, ma da molto prima della rossa e delle stelle francesi la proposta gastronomica thailandese è stata raccolta in una guida firmata Shell, la Shell Shuan Shim. Letteralmente «Shell invita ad assaggiare» è nata nel 1961, dall’idea di M.C. Bhisadej Rajani – all’epoca responsabile delle promozioni e della pubblicità di Shell Thailand Limited – di promuovere il gas da cucina Shell e dall’incontro con M.R. Thanadsri, aristocratico, giornalista, musicista e gastronomo, che riuscì a far diventare una semplice rubrica gastronomica un fenomeno culturale. La politica stabilita fin dall’inizio e rigorosamente mantenuta è quella di consigliare cibo delizioso e di alta qualità, senza particolare attenzione al prezzo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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