Thailandia a Bangkok la parata del Pride sui carri allegorici
A Bangkok, domenica, migliaia di persone hanno partecipato a una parata del Pride lungo le strade della capitale. La manifestazione comprendeva carri allegorici decorati e ha attirato un vasto pubblico di spettatori. La marcia si è svolta nel contesto del mese dell’Orgoglio, con la comunità LGBTQ+ che ha celebrato pubblicamente la propria presenza.
(LaPresse) A Bangkok in Thailandia domenica in migliaia hanno partecipato al Pride, marciando per le strade della capitale in una parata ricca di carri decorati mentre una folla di spettatori affollava il percorso, in cui la comunità LGBTQ+ celebra il mese dell’Orgoglio. I manifestanti indossavano costumi sgargianti, sventolando bandiere arcobaleno e ballando sulla musica diffusa dai carri. Bangkok è candidata a ospitare il World Pride nel 2030. La celebrazione arriva a più di un anno dall’entrata in vigore della legge thailandese sull’uguaglianza matrimoniale nel gennaio 2025, che ha reso la Thailandia il primo paese del Sud-Est asiatico e il terzo in Asia a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Thailand New Year 2026 Grand Parade Most Spectacular Traditional Celebration
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