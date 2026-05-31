thailandia a bangkok la parata del pride sui carri allegorici

Notizia in breve

A Bangkok, domenica, migliaia di persone hanno partecipato a una parata del Pride lungo le strade della capitale. La manifestazione comprendeva carri allegorici decorati e ha attirato un vasto pubblico di spettatori. La marcia si è svolta nel contesto del mese dell’Orgoglio, con la comunità LGBTQ+ che ha celebrato pubblicamente la propria presenza.