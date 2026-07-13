A Bangkok, nella zona di Chatuchak, si è sviluppato un incendio in un pub durante la notte tra domenica e lunedì. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il locale, intrappolando alcune persone all’interno. I soccorritori sono intervenuti sul posto, trovando alcuni clienti e dipendenti bloccati all’interno del locale in fiamme. Sono stati recuperati corpi senza vita e portate in ospedale diverse persone ferite.

Una delle tragedie più gravi degli ultimi anni nel settore della ristorazione notturna thailandese si è consumata nella notte tra domenica e lunedì a Bangkok, dove un incendio ha devastato il pub "Rong Beer Na Lat Phrao", nel quartiere di Chatuchak, causando almeno 27 morti in quello che viene considerato uno degli episodi più letali registrati nella capitale thailandese negli ultimi anni. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo mezzanotte, allertati da un automobilista di passaggio che aveva notato le fiamme intorno alle 23:30 ora locale. Le squadre di soccorso hanno trovato i clienti del pub in fuga dalla porta d'ingresso, ormai completamente avvolta dalle fiamme: alcuni video diffusi sui social mostrano persone che corrono tra il fuoco, alcune già investite dalle fiamme mentre tentano di mettersi in salvo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Thailandia, tragedia a Bangkok. Incendio in un pub a Chatuchak: "Rimasti intrappolati"

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Incendio in un pub a Bangkok, è strage: «Almeno 27 morti carbonizzati»

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