Sono stati installati 11 nuovi defibrillatori automatici nel territorio comunale, collocati in punti strategici per aumentare la presenza di dispositivi di rianimazione precoce. L’obiettivo è migliorare la sicurezza in aree pubbliche e punti di maggiore frequentazione, rafforzando la rete di cardioprotezione locale. La distribuzione dei dispositivi avviene in modo da coprire aree con alta affluenza di persone, con l’intento di intervenire tempestivamente in caso di emergenza cardiaca.

Ben 11 nuovi defibrillatori automatici (Dae) da collocare nei punti strategici del Comune per rafforzare la rete di cardioprotezione del territorio appenninico. La Giunta comunale ha approvato l’adesione al ’ Progetto diffusione Dae ’ promosso dall’Ausl di Reggio, nell’ambito del piano regionale finanziato dalla Regione per incrementare la presenza di dispositivi salvavita sul territorio. Per l’Ausl il finanziamento ha consentito l’acquisto di circa 90 dispositivi nel 2025 e di ulteriori 45 nel 2026 con l’obiettivo di rafforzare la rete provinciale e migliorare la capacità di intervento in caso di arresto cardiaco improvviso. Il progetto, coordinato da Reggio Emilia Soccorso, è stato sviluppato attraverso un’attenta analisi del territorio, basata su criteri scientifici e organizzativi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ventasso più protetta: in arrivo 11 defibrillatori

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