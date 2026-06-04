Il territorio sempre più cardioprotetto Corso per l’utilizzo dei defibrillatori

A Castelnuovo si svolge un corso gratuito di formazione sulla rianimazione e l’uso del defibrillatore, promosso dal Comune in collaborazione con Avis, Protezione Civile e altre associazioni. L’obiettivo è aumentare il numero di punti cardioprotetti nel territorio. Il corso riguarda il supporto vitale di base e l’uso del defibrillatore automatico esterno (AED). L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio di rafforzamento della sicurezza sanitaria locale.

Prosegue a Castelnuovo il percorso di rafforzamento della sicurezza sanitaria con l’organizzazione di un corso gratuito Blsd (basic life support and defibrillation) promosso dal Comune in collaborazione con Avis, Protezione Civile Aib e le associazioni coinvolte nel progetto di cardioprotezione. Sono stati infatti di recente 12 defibrillatori automatici in punti strategici del Comune, con l’obiettivo di garantire una risposta più rapida ed efficace nelle situazioni di emergenza cardiaca. Il corso Blsd si svolgerà lunedì 15 giugno alle 17.30 alle 23.30 al centro sociale polivalente e avrà una parte teorica e una pratica, con una pausa di 30 minuti per la cena (disponibile su prenotazione). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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