Una strada tra Gubbio e Fano sarà dotata di defibrillatori automatici, creando un percorso cardio-protetto. Il progetto pilota coprirà circa 80 chilometri di carreggiata lungo il tratto tra l’Umbria e l’Adriatico. L’obiettivo è garantire un intervento tempestivo in caso di emergenze cardiache durante il tragitto. La realizzazione del progetto è in fase di avvio.

Presto sarà avviata una strada cardio-protetta tra Gubbio e Fano con un progetto pilota per salvare vite umane lungo 80 km del tratto stradale dall’Umbria all’Adriatico. La presentazione ufficiale avverrà domani a Cagli. Un progetto rivolto a ridurre a zero i tempi di attesa per il soccorso cardiaco lungo una delle arterie stradali più trafficate dell’Italia centrale. Questo è l’obiettivo del progetto " La strada del cuore- Corridoio Cardio-Protetto Gubbio-Fano ", che verrà presentato ufficialmente presso il Salone degli Stemmi del Comune di Cagli. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra Lions Club Gola del Furlo, Avis, Croce Rossa Italiana, Bcc Pergola e Corinaldo e lo Studio Binario 01, prevede l’installazione di una rete capillare di defibrillatori semi-automatici esterni (Dae) in tutte le aree di servizio della tratta Gubbio-Fano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una strada cardio-protetta. Sì ai defibrillatori per la Flaminia

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