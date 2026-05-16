Catania vasto incendio nel parco della Susanna | alte colonne di fumo visibili in città

Da dayitalianews.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio del 16 maggio si è sviluppato un incendio nel parco della Susanna, a Catania, che ha interessato sterpaglie, canneti e diversi alberi. Le fiamme hanno generato colonne di fumo visibili da gran parte della città, attirando l’attenzione dei residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e gestire la situazione. La zona interessata si trova lungo viale Mario Rapisardi, dove si sono verificati gli sviluppi più intensi dell’incendio.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Roghi tra sterpaglie, canneti e alberi nella zona di viale Mario Rapisardi. Un imponente incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, 16 maggio, nell’area del parco della Susanna, a Catania, coinvolgendo sterpaglie, canneti e numerosi alberi. Le operazioni di spegnimento stanno impegnando intensamente i vigili del fuoco del comando provinciale etneo. Il rogo si è sviluppato nelle vicinanze di viale Mario Rapisardi e via Sabato Martelli Castaldi, in una zona particolarmente esposta al vento che ha favorito la rapida propagazione delle fiamme. Vigili del fuoco al lavoro con autobotti e mezzi di supporto. Per fronteggiare l’emergenza sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale di Catania e dai distaccamenti di Maletto e della zona Sud. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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