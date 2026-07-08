Vasto incendio nel deposito Bartolini a Milano | alta colonna di fumo nero scatta l' allerta FOTO

Da gazzettadelsud.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio è divampato nel deposito di un corriere nel quartiere Bovisa a Milano, causando una colonna di fumo nero visibile da lontano. Le operazioni di spegnimento sono risultate complesse e sono ancora in corso. L’incendio è scoppiato verso sera in via don Giovanni Minzoni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare di circoscrivere le fiamme e gestire la situazione.

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Sono molto complesse le operazioni per circoscrivere l’incendio, scoppiato verso sera, in un deposito del corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano, in via don Giovanni Minzoni. Sono diversi, per ora cinque, i mezzi dei pompieri al lavoro. Si è alzata una alta colonna di fumo nero, impressionante da vedere e visibile a chilometri di distanza. Al momento non risultano feriti o intossicati, né si conoscono le cause del rogo. Le fiamme stanno interessando una vasta area e precisamente uno dei due capannoni centrali del deposito. Al momento non è coinvolta dal rogo la palazzina uffici. L'appello del Comune di Milano Il Comune di Milano ha invitato a non stare all’aperto e a non tenere aperte le finestre nella zona vicina a via don Minzoni, nel quartiere Bovisa, dove è scoppiato un grande incendio in un deposito della Brt. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Milano, vasto incendio al deposito BRT: alta colonna di fumo

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