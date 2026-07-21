Il Consiglio comunale di Reggio Emilia ha approvato quattro delibere di variazione di bilancio, già approvate dalla giunta, per un totale superiore a tre milioni di euro. Le modifiche sono state ratificate ieri e riguardano risorse vincolate destinate a specifici interventi. La variazione permette di intercettare e utilizzare fondi già assegnati, senza modificare le entrate complessive del bilancio comunale.

Il Consiglio comunale di Reggio Emilia ha ratificato ieri quattro delibere di variazione al bilancio approvate d’urgenza dalla giunta per intercettare ed erogare risorse vincolate per oltre tre milioni di euro. L’atto è passato a maggioranza con 19 voti favorevoli (Pd, M5s, Lista Massari, Europa Verde-Possibile), cinque contrari (Forza Italia, Fdi, Lega) e quattro astenuti (Coalizione Civica, Lista Tarquini). I provvedimenti hanno consentito di adeguare tempestivamente le poste di bilancio per non perdere finanziamenti Pnrr, ministeriali e regionali. Nello specifico i fondi ratificati serviranno a coprire in primis la cultura e il sociale: 11. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Variazione di bilancio per tre milioni

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