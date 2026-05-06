Variazione di bilancio | 4 milioni e 700mila euro per gli investimenti

Il consiglio comunale di Orbetello ha approvato il bilancio consuntivo per il 2025, autorizzando uno stanziamento di 4 milioni e 700 mila euro destinati a investimenti. Le risorse sono state dedicate a interventi sul territorio, tra cui lavori di decoro urbano, organizzazione di eventi e opere pubbliche. La decisione riguarda le somme liberate nel quadro della gestione finanziaria del comune.

"Il consiglio comunale di Orbetello ha approvato il consuntivo di bilancio 2025 liberando delle somme che abbiamo scelto di stanziare per incrementare gli interventi sul territorio tra decoro urbano, eventi e opere pubbliche ". E’ quanto dice il sindaco Andrea Casamenti dopo l’approvazione della variazione di bilancio da 4 milioni e 700mila euro di maggiori risorse economiche. "Tra gli investimenti – dice il primo cittadino – abbiamo il finanziamento del nuovo giardino della scuola elementare di Neghelli per cui sono stati stanziati 120mila euro e 365mila euro per un nuovo intervento all’interno del palazzetto dello sport, così come deciso lo scorso anno.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Variazione di bilancio: 4 milioni e 700mila euro per gli investimenti Notizie correlate Via libera al bilancio: 700mila euro per gli investimentiIl Comune di Bagni di Lucca chiude la gestione 2025 con un buon risultato di amministrazione: un avanzo libero di oltre 2 milioni di euro, di cui una... Leggi anche: Altri quattro milioni di investimenti. Via libera alla variazione di bilancio Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Approvata una variazione al bilancio di previsione 2026-2028; Variazione di bilancio: 4 milioni e 700mila euro per gli investimenti; Approvato il bilancio consuntivo. Stanziati 4,8 milioni di euro per il territorio; Consiglio comunale, variazione di bilancio e fine cantiere PalaGuerrieri. Via libera alla variazione di bilancio: ecco gli investimenti previstiIl Consiglio comunale di Orbetello, in provincia di Grosseto, ha approvato la variazione di bilancio: il commento del sindaco ... grossetonotizie.com Orbetello, via libera alla variazione di bilancio. Casamenti: Risorse per tanti interventi«Il consiglio comunale di Orbetello ha approvato, nei giorni scorsi, il consuntivo di bilancio 2025 liberando delle somme che abbiamo scelto di stanziare per incrementare gli interventi sul territorio ... corrieredimaremma.it Compensazioni, maggioranza con il sindaco: monotematico prima della variazione di bilancio Leggi qui: https://quotidianodigela.it/ccompensazioni-maggioranza-con-il-sindaco-confronto-concluso-monotematico-prima-della-variazione-di-bilancio - facebook.com facebook