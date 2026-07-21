Stasera alle 20:30 il consiglio comunale discuterà una variazione di bilancio di 4,5 milioni di euro. I fondi saranno destinati a interventi su strade, scuole e aree verdi. La manovra prevede risorse aggiuntive per lavori di manutenzione e miglioramenti nelle infrastrutture pubbliche. La delibera riguarda specifici interventi di riqualificazione e sicurezza nelle zone interessate. La proposta sarà sottoposta al voto dei consiglieri comunali.

Strade, scuole e aree verdi saranno le principali beneficiarie della manovra da 4,5 milioni di euro pronta a sbarcare stasera alle 20,30 in consiglio comunale. È questo infatti l’importo della variazione al bilancio di previsione 2026-2028, quasi per metà rappresentata dalla donazione di 1,8 milioni pervenuta dalla Fondazione Lmdv – ente no-profit istituito da Leonardo Maria Del Vecchio – e destinata alla nuova biblioteca da realizzare nel vecchio municipio di piazza Matteotti. "Questa variazione – sottolinea il vicesindaco e assessore al bilancio Francesca Bresciani – è la dimostrazione di una gestione amministrativa responsabile, lungimirante e strategica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Variazione di bilancio. Manovra da 4,5 milioni

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