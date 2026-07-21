Vannacci in toga da imperatore | un video AI accende la polemica

Un montaggio generato dall’Intelligenza Artificiale mostra il generale “condannare” gli avversari. Vannacci diventa imperatore dell’antica Roma come Robertus Vannaccius e davanti a sé, in arena, ha tutti i suoi avversari politici. Accanto a lui, abbigliato in toga da centurione, siedono Giorgia Meloni ed Ignazio La Russa. Vannaccius ad un certo punto, abbassa il pollice per scegliere il destino dei suoi avversari politici. È questo il contenuto di un filmato creato con l’Intelligenza Artificiale e pubblicato sui social dal leader di Futuro Nazionale. Bastano 30 secondi per far esplodere la discussione in Parlamento e sui media. Al centro della scena, legati, compaiono Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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