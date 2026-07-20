«Vannacci che ordina la mia morte e di altri "nemici" politici. Questo è il contenuto di un video realizzato con l’AI nello scenario dell’antica Roma e condiviso dal cosiddetto "generale", con la g molto minuscola. Un messaggio che incita alla violenza e rischia di incitare i più fanatici». Lo sottolinea in un post su Facebook il leader M5s Giuseppe Conte a proposito del video realizzato con l’AI che si trova, tra l’altro, sul profilo Ig della moglie del leader di FnV che vede Vannacci vestito da imperatore in un anfiteatro romano con Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. Al centro, legati con una corda Elly Schlein e Giuseppe Conte, e Romano Prodi e Laura Boldrini. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Vannacci imperatore romano in un video creato con l'AI condanna a morte Elly Schlein e Giuseppe Conte

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