Il leader di Futuro Nazionale ha dichiarato di essere “di destra vera” durante un'intervista a Otto e mezzo. Ha anche criticato la sinistra, senza fornire dettagli specifici. È stata la prima volta che ha partecipato al programma condotto da Lilli Gruber, affrontando domande che sono risultate a tratti provocatorie e non amichevoli. La conversazione si è concentrata sul suo posizionamento politico e sulle sue opinioni.

Il leader di Futuro Nazionale è stato per la prima volta ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo e ha affrontato un’intervista non accomodante, a tratti provocatoria, partendo dal suo posizionamento. “Sono sicuramente un generale, cosa che ha caratterizzato 40 anni della mia vita con l'impegno delle armi e nella difesa della patria Sono un politico, ma non mi definisco di estrema destra. Mi definisco di destra autentica, fiera di essere destra e non rinnega nulla della propria identità. Sicuramente sono un europarlamentare del gruppo di Europa delle Nazioni sovrane che si riconosce per avere una determinata linea politica caratterizzata dalla difesa della sovranità dei popoli e delle nazioni europee”, ha spiegato l’europarlamentare. Vannacci ha spiegato a Gruber che “con la presidente del Consiglio ho tante idee in comune, il problema poi è stato come metterle a terra, la deriva che c'è stata dal momento in cui questo governo ha preso ufficio e quello che è successo fino a oggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vannacci delude la Gruber: "Io di destra vera". E attacca la sinistra

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