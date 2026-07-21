Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco riflette sul senso autentico della preghiera e sul valore di chi sceglie ogni giorno di compiere la volontà di Dio. Gesù insegna che il vero legame con Lui proviene dal compiere la volontà dell’Altissimo. Egli dice chiaramente: «Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre». In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli.Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti».Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 21 luglio 2026: Gesù rivela chi appartiene davvero alla sua famiglia

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Vangelo del Giorno – 15 Luglio 2026 | Dio si rivela ai piccoli | Matteo 11,25-27 Gocce di luce

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Vangelo del 5 luglio 2026: solo chi si fa piccolo incontra davvero DioNel Vangelo di oggi, Gesù ringrazia il Padre per aver rivelato i suoi segreti ai piccoli e invita gli affaticati a seguirlo, promettendo loro ristoro.

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