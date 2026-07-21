Vangelo del 21 luglio 2026 | Gesù rivela chi appartiene davvero alla sua famiglia
Nel Vangelo del 21 luglio 2026, viene presentato un passaggio in cui Gesù indica chi fa parte realmente della sua famiglia. Don Luigi Maria Epicoco commenta il brano, soffermandosi sul significato autentico della preghiera e sull'importanza di chi sceglie quotidianamente di seguire la volontà divina. La riflessione si concentra sulla relazione tra l'atto di pregare e l'adesione concreta agli insegnamenti di Dio.
Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco riflette sul senso autentico della preghiera e sul valore di chi sceglie ogni giorno di compiere la volontà di Dio. Gesù insegna che il vero legame con Lui proviene dal compiere la volontà dell’Altissimo. Egli dice chiaramente: «Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre». In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli.Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti».Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Vangelo del Giorno – 15 Luglio 2026 | Dio si rivela ai piccoli | Matteo 11,25-27 Gocce di luce
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Vangelo del 15 luglio 2026: Gesù rivela perché la fede è un dono riservato solo ai piccoliNel Vangelo del 15 luglio 2026, Gesù afferma che la fede è un dono riservato ai piccoli, ossia a chi si riconosce incapace di autosufficienza.
Vangelo del 5 luglio 2026: solo chi si fa piccolo incontra davvero DioNel Vangelo di oggi, Gesù ringrazia il Padre per aver rivelato i suoi segreti ai piccoli e invita gli affaticati a seguirlo, promettendo loro ristoro.
Argomenti più discussi: p. Enzo Fortunato - Commento al Vangelo del 21 luglio 2026 -; Azione Cattolica Giovani – Pellegrinaggio a Santiago dei giovani. Il 21 luglio veglia di preghiera a Santa Maria del Rivo; ACIREALE / Al via i solenni festeggiamenti in onore di Santa Venera, Patrona della Città e della Diocesi; Ben riuscito anche quest’anno l’incontro estivo con i missionari trevigiani tenutosi a Castelfranco V.to venerdì 10 luglio, presso la Comunità delle Discepole del Vangelo.
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@Pontifex_it 2 SABATO 18 LUGLIO Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 12,14-21): perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: Ecco il mio servo, che io ho scelto; il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spir x.com
Riunione del Club dei Trainer (Domande Settimanali) - 15 Luglio 2026 reddit