Vangelo del 15 luglio 2026 | Gesù rivela perché la fede è un dono riservato solo ai piccoli
Nel Vangelo del 15 luglio 2026, Gesù afferma che la fede è un dono riservato ai piccoli, ossia a chi si riconosce incapace di autosufficienza. Secondo un commento di un sacerdote, Gesù indica che solo quando si abbandonano le proprie capacità e si riconosce la propria fragilità si apre la possibilità di riconoscere Dio. La riflessione si basa sull’idea che il cuore, liberato dall’autosufficienza, può accogliere la presenza divina.
Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco spiega come Gesù riveli che è proprio quando smettiamo di bastare a noi stessi che il cuore diventa capace di riconoscere davvero Dio. Gesù loda il Padre perché si rivela ai piccoli e agli umili, non a chi confida solo nelle proprie capacità. Solo attraverso il Figlio è possibile conoscere davvero il volto di Dio. In quel tempo, Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza.Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Vangelo del giorno | SOLO GESÙ TI RIVELA IL PADRE! - p. Luca Arzenton
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