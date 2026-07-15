Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco spiega come Gesù riveli che è proprio quando smettiamo di bastare a noi stessi che il cuore diventa capace di riconoscere davvero Dio. Gesù loda il Padre perché si rivela ai piccoli e agli umili, non a chi confida solo nelle proprie capacità. Solo attraverso il Figlio è possibile conoscere davvero il volto di Dio. In quel tempo, Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza.Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 15 luglio 2026: Gesù rivela perché la fede è un dono riservato solo ai piccoli

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Vangelo del giorno | SOLO GESÙ TI RIVELA IL PADRE! - p. Luca Arzenton

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