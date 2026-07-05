Vangelo del 5 luglio 2026 | solo chi si fa piccolo incontra davvero Dio

Da lalucedimaria.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Vangelo di oggi, Gesù ringrazia il Padre per aver rivelato i suoi segreti ai piccoli e invita gli affaticati a seguirlo, promettendo loro ristoro. Don Luigi Maria Epicoco commenta il significato di farsi piccoli davanti a Dio, citando l’esempio di San Francesco. La lettura sottolinea come solo chi si umilia e si rassegna possa incontrare Dio.

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Nel commento al Vangelo di oggi, don Luigi Maria Epicoco spiega il significato del farsi piccoli davanti a Dio e porta l’esempio di San Francesco. Nel Vangelo di oggi, 5 luglio 2026, Gesù loda il Padre che si rivela ai piccoli, esorta gli affaticati a seguirlo e promette loro ristoro. Chi accoglie con umiltà il suo insegnamento trova pace, speranza e vita nuova. In quel tempo Gesù disse:«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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