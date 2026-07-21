valtellina bambino di un anno muore investito da un pick up guidato da un familiare

Un bambino di un anno è deceduto in Valdidentro, Alta Valtellina, dopo essere stato investito da un pick-up condotto da un familiare. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio.

Dramma in Valdidentro, in Alta Valtellina. Un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Tirano (Sondrio). Secondo una prima ricostruzione - ma la dinamica non è ancora chiara - il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo., Immediato l'allarme e l'arrivo dell'elicottero di Areu per il trasporto d'urgenza del bimbo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma la tempestività dei soccorsi non è servita a salvargli la vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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