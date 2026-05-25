“La straordinaria bellezza della musica pop è la sua capacità di dare gioia”. Sono parole di Nick Cave e suonano come il manifesto perfetto della storia di Kylie Minogue, raccontata su Netflix in 3 episodi diretti da Michael Harte. La docuserie “Kylie”, più che celebrare una popstar sopravvissuta agli anni Ottanta, prova finalmente a spiegare perché l’artista sia riuscita a restare rilevante per quasi quarant’anni attraversando mode, crisi, trasformazioni e perfino la malattia. Da idolo delle soap a cantante di successo. La serie parte dagli inizi australiani: gli ingaggi come attrice da bambina, il successo della soap “Neighbours” anche nel Regno Unito e le prime hit come cantante grazie al team produttivo Stock-Aitken-Waterman. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto il cancro per la seconda volta. Ero distrutta. Ho persino rimandato la chemioterapia per provare con la fecondazione in vitro”: lo rivela Kylie Minogue

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His fiancée dumped a breakup contract, but after prison, a beauty CEO changed his fate.

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“Dopo la separazione con il papà di Sayf ho avuto un cancro al seno. Lui mi ha chiesto: mamma, morirai? Io gli ho detto moriamo tutti, ma hai una famiglia”: lo rivela SamiaSamia ha raccontato di aver scoperto un cancro al seno dopo la separazione dal padre di Sayf.

Kylie Minogue: «Nel 2021 il cancro è tornato e non l’ho detto a nessuno. Mi sentivo un guscio vuoto, non volevo più uscire di casa»Nel 2021, la cantante ha scoperto che il cancro al seno era tornato, ma non ha comunicato immediatamente la notizia.

Temi più discussi: Kylie Minogue: Nel 2021 il cancro è tornato e non l’ho detto a nessuno. Mi sentivo un guscio vuoto, non volevo più uscire di casa; La confessione choc di Kylie Minogue: Ho avuto il cancro una seconda volta; Kylie Minogue, il dramma tenuto nascosto: Ho avuto un secondo tumore; Ho avuto il cancro per la seconda volta. Ero distrutta. Ho persino rimandato la chemioterapia per provare con la fecondazione in vitro: lo rivela Kylie Minogue.

Nel suo nuovo documentario su Netflix, Kylie Minogue ha rivelato di aver combattuto in privato contro il cancro per la seconda volta nel 2021, lo stesso anno in cui ha reinterpretato Marry The Night di Gaga, una canzone che si apre con le parole: Sposerò la reddit

Kylie Minogue: Nel 2021 il cancro è tornato e non l’ho detto a nessuno. Mi sentivo un guscio vuoto, non volevo più uscire di casaLa cantante, già guarita da un tumore al seno nel 2006, ha raccontato la malattia in un documentario sulla sua vita: La diagnosi precoce è stata fondamentale e sono molto grata di poter dire che oggi ... vanityfair.it

Spettacolo Kylie Minogue, la confessione choc: Ho avuto il cancro una seconda voltaLa popstar australiana rivela nel documentario KYLIE una nuova diagnosi arrivata nel 2021, anni dopo il tumore al seno del 2005. bluewin.ch