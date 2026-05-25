Ho avuto il cancro per la seconda volta Ero distrutta Ho persino rimandato la chemioterapia per provare con la fecondazione in vitro | lo rivela Kylie Minogue

Da ilfattoquotidiano.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una cantante ha annunciato di aver affrontato un secondo cancro, rimandando la chemioterapia per sottoporsi a una fecondazione in vitro. La sua esperienza viene raccontata in una miniserie di tre episodi su Netflix, diretta da un regista britannico. Un altro artista ha commentato la capacità della musica pop di portare gioia, sottolineando l’importanza di questa forma d’arte.

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“La straordinaria bellezza della musica pop è la sua capacità di dare gioia”. Sono parole di Nick Cave e suonano come il manifesto perfetto della storia di Kylie Minogue, raccontata su Netflix in 3 episodi diretti da Michael Harte. La docuserie “Kylie”, più che celebrare una popstar sopravvissuta agli anni Ottanta, prova finalmente a spiegare perché l’artista sia riuscita a restare rilevante per quasi quarant’anni attraversando mode, crisi, trasformazioni e perfino la malattia. Da idolo delle soap a cantante di successo. La serie parte dagli inizi australiani: gli ingaggi come attrice da bambina, il successo della soap “Neighbours” anche nel Regno Unito e le prime hit come cantante grazie al team produttivo Stock-Aitken-Waterman. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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