Andrea Kimi Antonelli ha dichiarato che vede Ferrari come favorita a Monaco, aggiungendo che tra lui e Russell non ci sono ordini di scuderia. Il pilota si prepara al sesto appuntamento del Campionato del Mondo di Formula 1 2026, con l’obiettivo di continuare la serie di risultati positivi. Antonelli si presenta determinato, senza lasciare spazio a dubbi sulle sue ambizioni per il prossimo fine settimana.

Dopo il poker arriverà il pokerissimo? Andrea Kimi Antonelli si presenta con la chiara intenzione di non fermarsi in vista del fine settimana del Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato cittadino più famoso del mondo, quello di Monte Carlo, il pilota italiano proverà a piazzare la quinta vittoria consecutiva, per confermare il suo clamoroso inizio di stagione nel quale sta lasciando tutti a bocca aperta. Il giovane talento bolognese sa di essere in un vero e proprio “magic moment” e proverà ad allungarlo anche nello scenario più glamour del campionato. Il Principato avrà un nuovo Principe? Al momento il pilota bolognese si presenta all’appuntamento con la vetta della classifica generale in tasca. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Andrea Kimi Antonelli non ha dubbi verso Montecarlo: “Ferrari favorite. Tra me e Russell nessun ordine di scuderia”

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