cuneo il sindaco di levice muore travolto da un trattore

Il sindaco di Levice, in provincia di Cuneo, è morto dopo essere stato travolto da un trattore mentre lavorava nei campi. Il veicolo si è ribaltato, ma le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. La vittima aveva 50 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La dinamica dell’incidente è sotto indagine.

È morto travolto da un trattore, mentre lavorava nei campi, Marco Francone, sindaco di Levice, nell'alta Langa in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo, alla guida del mezzo in un noccioleto di sua proprietà in regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Cortemilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso., Da poco più di due anni l'imprenditore agricolo, padre di tre figli insieme ai quali conduceva l'azienda Levicciola, guidava l'amministrazione di Levice. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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