Italia bambino travolto da un trattore | tragedia

Un bambino di 12 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un trattore mentre si trovava in bicicletta lungo la strada Santa Caterina a Bricherasio, in provincia di Torino, nel tardo pomeriggio di sabato 30 maggio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le condizioni del ragazzo sono risultate critiche. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Grave incidente nel tardo pomeriggio di sabato 30 maggio a Bricherasio, in provincia di Torino. Un ragazzo di 12 anni è rimasto gravemente ferito dopo uno scontro tra la sua bicicletta e un trattore avvenuto lungo strada Santa Caterina. L’allarme è scattato intorno alle 17. Per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi sono entrati in collisione. Ad avere la peggio è stato il giovane ciclista, che ha riportato traumi molto gravi. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto i soccorsi, con l’intervento delle ambulanze e dell’ elisoccorso regionale. Trasportato in codice rosso al Regina Margherita. Le condizioni del dodicenne sono apparse subito particolarmente critiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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