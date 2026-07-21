Vaiano la bella stagione è gratuita Centri estivi e laboratori educativi
A Vaiano, le attività estive sono gratuite e rivolte a bambini e ragazzi. Sono previsti centri estivi e laboratori educativi, organizzati dal Comune in collaborazione con l’Istituto comprensivo e un’associazione locale. Le iniziative si svolgono durante la stagione calda e includono attività creative e di socializzazione. Le iscrizioni sono aperte e rivolte a giovani di diverse età.
Un’estate ricca di occasioni educative, creative e di socializzazione per bambine, bambini, ragazze e ragazzi grazie alle attività promosse dal Comune di Vaiano con l’Istituto comprensivo e l’associazione Don Milani. Dal 29 giugno al 17 luglio i centri estivi dell’Istituto Bartolini hanno coinvolto ogni settimana 130 giovani dai 6 ai 14 anni, con attività completamente gratuite per le famiglie. Per tre settimane, con un impegno di 30 ore settimanali, i partecipanti hanno alternato momenti ludico-ricreativi ad attività dedicate al potenziamento della lingua inglese e delle competenze digitali. Le iniziative sono state finanziate interamente dal ministero dell’Istruzione attraverso il programma Agenda Nord. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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