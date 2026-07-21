Vaiano la bella stagione è gratuita Centri estivi e laboratori educativi

Notizia in breve

A Vaiano, le attività estive sono gratuite e rivolte a bambini e ragazzi. Sono previsti centri estivi e laboratori educativi, organizzati dal Comune in collaborazione con l’Istituto comprensivo e un’associazione locale. Le iniziative si svolgono durante la stagione calda e includono attività creative e di socializzazione. Le iscrizioni sono aperte e rivolte a giovani di diverse età.