In vista dell' ultima campanella della stagione pronto il magico mondo dei centri estivi
I centri estivi a Saonara sono pronti, con offerte che coprono quasi tutto il periodo estivo. Le strutture collaborano con associazioni locali già attive nel territorio. Le iscrizioni sono aperte e i servizi sono destinati ai bambini, con attività organizzate in vista della fine della scuola.
Ormai la scuola sta per finire, ma le offerte per i bambini nel comune di Saonara non mancano.In collaborazione con le associazioni, che già lavorano nel territorio, sono stati organizzati centriestivi che coprono quasi tutto il periodo estivo. Le attività cominceranno già a partire dall’8 giugno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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