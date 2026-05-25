Qualità della vita Messina resta fanalino di coda | bambini giovani e anziani ai margini

A Messina, i bambini, i giovani e gli anziani vivono in condizioni peggiori rispetto ad altre città italiane. La città si posiziona in fondo alle classifiche sulla qualità della vita per tutte le fasce d’età. Nelle statistiche nazionali, Messina mostra performance inferiori rispetto ad altre aree del Paese. La differenza si nota in vari indicatori legati all’infanzia, alla giovinezza e alla terza età. La città resta fanalino di coda nelle valutazioni sulla qualità della vita.

Messina si muove dentro una Sicilia che, nelle classifiche sulla qualità della vita per fasce d’età, fatica a tenere il passo del resto del Paese. È quanto emerge dalla sesta edizione dell’indagine del Sole 24 Ore presentata al Festival dell’Economia, che misura il benessere di bambini, giovani. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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