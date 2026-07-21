Usa vescovi contro le nuove violenze dell’Ice

Notizia in breve

I vescovi degli Stati Uniti hanno condannato le recenti azioni dell’Ice, la polizia di frontiera, chiedendo di mettere fine ai controlli che si basano su pregiudizi razziali. La conferenza episcopale ha sottolineato la necessità di rispettare i diritti umani durante le operazioni di immigrazione, evidenziando come le violenze e le discriminazioni non siano più tollerabili. La presa di posizione arriva in risposta alle crescenti critiche sulle modalità di intervento delle forze di polizia alle frontiere.