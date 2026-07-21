Usa vescovi contro le nuove violenze dell’Ice

Da tv2000.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I vescovi degli Stati Uniti hanno condannato le recenti azioni dell’Ice, la polizia di frontiera, chiedendo di mettere fine ai controlli che si basano su pregiudizi razziali. La conferenza episcopale ha sottolineato la necessità di rispettare i diritti umani durante le operazioni di immigrazione, evidenziando come le violenze e le discriminazioni non siano più tollerabili. La presa di posizione arriva in risposta alle crescenti critiche sulle modalità di intervento delle forze di polizia alle frontiere.

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Ferma presa di posizione dei vescovi statunitensi sugli interventi dell’Ice, la polizia delle frontiere statunitense. Nei controlli anti immigrazione, scrive la conferenza episcopale a stelle e strisce, basta con i pregiudizi razziali. Servizio di Paolo Fucili RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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