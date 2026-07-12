Sabato, davanti al municipio di Houston, si sono radunate centinaia di persone per protestare contro l’ICE. La manifestazione è stata organizzata in risposta all’uccisione di un uomo da parte di agenti dell’agenzia, avvenuta recentemente. I partecipanti hanno espresso il loro dissenso con cartelli e slogan, chiedendo maggiore responsabilità e trasparenza. La protesta si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione sulla questione delle operazioni dell’ente.

Centinaia di manifestanti hanno contestato l’ICE durante un raduno svoltosi sabato davanti al municipio di Houston per protestare contro l’uccisione di Lorenzo Salgado Araujo, colpito a morte da colpi d’arma da fuoco. L’episodio ha suscitato l’indignazione dei leader di Houston e ha riacceso l’attenzione dell’opinione pubblica sull’ICE e sulla linea dura adottata dal presidente Trump in materia di immigrazione. La deputata democratica Sylvia Garcia ha dichiarato ai giornalisti che, stando a quanto riferito dall’altra persona presente nel veicolo, “è stata l’ICE a trasformare il proprio mezzo in un’arma”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, nuove proteste contro l'ICE a Houston

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Off-Code Black Americans Called Out For Protesting Against ICE Instead Of Focusing On US

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