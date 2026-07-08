Un agente dell’ICE ha sparato e ucciso un uomo a Houston, Texas, durante un’operazione avvenuta il 7 luglio. L’uomo stava tentando di sottrarsi all’arresto a bordo della sua auto quando è stato colpito. L’agenzia ha confermato l’incidente, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi. Le immagini dell’evento sono state diffuse, mostrando il momento dello sparo. Nessuna altra informazione su eventuali feriti o indagini è stata comunicata.

Un agente dell’ ICE (Immigration and Customs Enforcement) statunitense ha sparato e ucciso un uomo a Houston, in Texas, dopo che quest’ultimo aveva tentato di sottrarsi all’arresto a bordo della sua auto durante un’operazione martedì 7 luglio, secondo quanto dichiarato dall’agenzia. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) ha affermato che Lorenzo Salgado Araujo, cittadino messicano, ha ignorato gli ordini e ha tentato di speronare un agente, il quale ha aperto il fuoco per legittima difesa. L’uomo era nel mirino dell’operazione perché risiedeva nel Paese senza permesso di soggiorno, secondo il Dipartimento che sovrintende all’ICE. L’auto dell’uomo ha urtato un veicolo dell’ICE. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, agente dell'ICE uccide un uomo a Houston: le immagini

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MINNEAPOLIS, AGENTE FEDERALE DELLICE SPARA E UCCIDE UN UOMO IN STRADA

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