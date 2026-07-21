Gli Stati Uniti e i Pasdaran si confrontano sulla situazione nello Stretto di Hormuz. Gli americani affermano che il traffico marittimo procede normalmente, mentre i Pasdaran dichiarano di aver bloccato altre due navi e di aver chiuso lo stretto. Mediatrici sono al lavoro per un nuovo cessate il fuoco, ma la disputa sulla reale condizione delle acque rimane aperta. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito la situazione.

Roberta Barbi – Città del Vaticano Il nodo cruciale resta lo Stretto di Hormuz, dove secondo gli Usa il traffico marittimo procederebbe più o meno regolarmente, mentre secondo i Pasdaran, che annunciano di aver bloccato altre due navi, sarebbe chiuso. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen, alleati dell’Iran, hanno annunciato l’intenzione di estendere il blocco marittimo nel Mar Rosso contro l’Arabia Saudita, storica alleata di Washington. Secondo indiscrezioni, però, i mediatoti sarebbero al lavoro per un nuovo cessate il fuoco, dopo il fallimento di quello di giugno. Notte di attacchi incrociati Nonostante i tentativi di rilanciare i negoziati per quella che potrebbe essere una tregua di 10 giorni per favorire la de-escalation e trovare un accordo su Hormuz, un’altra notte di attacchi incrociati è trascorsa. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Vaticannews.va - Usa-Iran, mediatori al lavoro per un nuovo cessate il fuoco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran, apocalisse su Teheran: il nuovo attacco di USA e Israele

Notizie e thread social correlati

Per Trump con l’Iran è “accordo o attacco fifty-fifty”, i mediatori vicini a un cessate il fuoco di 60 giorniIl presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che le possibilità di un accordo con l’Iran sono pari a 50-50, indicando che potrebbe optare per un...

Iran: Teheran, Usa hanno violato cessate il fuoco, risponderemoUn portavoce del quartier generale centrale iraniano ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno violato l’accordo di cessate il fuoco.

Temi più discussi: Decima notte di attacchi Usa sull'Iran. I Pasdaran: 'Distrutto datacenter di Amazon in Bahrein'; I mediatori a Usa e Iran: tregua. Ma gli Houthi minacciano Suez; Ondata di attacchi USA contro diverse zone dell’Iran; MEDIO ORIENTE: Mediatori propongono tregua 10 giorni per rilanciare intesa Usa-Iran.

MEDIO ORIENTE | Decima notte di attacchi Usa sull'Iran. I Pasdaran: Distrutto datacenter di Amazon in Bahrein. Axios, i mediatori iraniani spingono per un nuovo cessate il fuoco mentre Trump valuta la guerra totale. #ANSA x.com

I mediatori dicono che sono stati fatti 'progressi positivi' nei colloqui USA-Iran a Doha reddit

Decima notte di attacchi Usa sull'Iran. I Pasdaran: 'Distrutto datacenter di Amazon in Bahrein'Axios, i mediatori iraniani spingono per un nuovo cessate il fuoco mentre Trump valuta la guerra totale. Quasi 100 militari americani sono rimasti feriti dal 7 luglio (ANSA) ... ansa.it

USA-Iran, si apre uno spiraglio diplomatico: mediatori al lavoro tra i raidDopo nove notti consecutive di bombardamenti e rappresaglie, dal fronte USA-Iran arriva il primo, timido segnale di una possibile via d'uscita. dailyexpress.it