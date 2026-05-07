Un portavoce del quartier generale centrale iraniano ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno violato l’accordo di cessate il fuoco. La dichiarazione è arrivata in risposta a quanto riferito da fonti ufficiali statunitensi. Il portavoce ha affermato che Teheran intende rispondere alle presunte violazioni con azioni appropriate. La notizia è stata diffusa in un momento di tensione tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sulle eventuali misure adottate.

Milano, 7 mag. (LaPresse) – Un portavoce del quartier generale centrale iraniano ha annunciato che l’esercito americano “ha violato il cessate il fuoco, ha preso di mira una petroliera iraniana e un’altra nave che entravano nello Stretto di Hormuz, e contemporaneamente ha effettuato attacchi aerei su aree civili sulle coste di Bandar Khamir, Sirik e dell’isola di Qeshm”. Secondo l’agenzia Irna e secondo quanto dichiarato dal tenente colonnello Ebrahim Zolfaqari, portavoce del Comando Centrale, “l’esercito americano ha condotto attacchi aerei su aree civili in collaborazione con alcuni paesi della regione sulle coste di Khamir, Sirik e dell’isola di Qeshm”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran: Teheran, Usa hanno violato cessate il fuoco, risponderemo

Iran-Usa, Trump: Non penso a proroga del cessate il fuoco

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