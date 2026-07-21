Uomo armato di machete in strada a Roma | feriti due carabinieri intervenuti per fermarlo

Notizia in breve

Due carabinieri sono rimasti lievemente feriti mentre tentavano di fermare un uomo di 40 anni che si aggirava con un machete in via Rapagnano a Roma. L'uomo ha mostrato resistenza all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno cercato di bloccarlo. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La scena si è conclusa con l'arresto dell'individuo, che è stato portato in caserma. Indagini in corso per chiarire i motivi del gesto.