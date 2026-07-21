Uomo armato di machete in strada a Roma | feriti due carabinieri intervenuti per fermarlo
Due carabinieri sono rimasti lievemente feriti mentre tentavano di fermare un uomo di 40 anni che si aggirava con un machete in via Rapagnano a Roma. L'uomo ha mostrato resistenza all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno cercato di bloccarlo. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La scena si è conclusa con l'arresto dell'individuo, che è stato portato in caserma. Indagini in corso per chiarire i motivi del gesto.
Due carabinieri sono rimasti lievememnte feriti, mentre cercavano di bloccare un 40enne che si aggirava per via Rapagnano a Roma brandendo un machete. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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