Roma In strada ubriaco aggredisce un medico e un infermiere intervenuti per soccorrerlo 40enne moldavo arrestato dai Carabinieri

Nella notte a Roma, un uomo di 40 anni di origini moldave è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile dopo aver aggredito un medico e un infermiere intervenuti per soccorrerlo. L'uomo, visibilmente ubriaco, ha colpito i soccorritori durante un intervento di emergenza. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato. Non sono stati segnalati altri danni o feriti gravi.

Cronache Cittadine ROMA – La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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