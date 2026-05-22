C'è un uomo armato di machete in via Niutta a Napoli ma è una bufala | c'è stato un tentato furto
Nella zona dell'Arenella a Napoli, si è diffusa una notizia riguardante un uomo armato di machete, accompagnata da una foto con due pattuglie dei carabinieri. Tuttavia, si è poi scoperto che si trattava di un tentato furto e non di un episodio di violenza con un'arma. La foto circolata su WhatsApp mostra le forze dell'ordine impegnate sul territorio, ma le autorità hanno specificato che non c'era alcun pericolo legato a un uomo armato.
Circola su WhatsApp una foto che mostra due pattuglie dei carabinieri in via Niutta, all'Arenella; secondo il testo, starebbero cercando un uomo armato di machete. In realtà è un intervento per un tentato furto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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