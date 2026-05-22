C'è un uomo armato di machete in via Niutta a Napoli ma è una bufala | c'è stato un tentato furto

Nella zona dell'Arenella a Napoli, si è diffusa una notizia riguardante un uomo armato di machete, accompagnata da una foto con due pattuglie dei carabinieri. Tuttavia, si è poi scoperto che si trattava di un tentato furto e non di un episodio di violenza con un'arma. La foto circolata su WhatsApp mostra le forze dell'ordine impegnate sul territorio, ma le autorità hanno specificato che non c'era alcun pericolo legato a un uomo armato.

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