A quasi 15 anni dalla scelta che conquistò milioni di telespettatori, Eugenio Colombo ci riprova a Amor o lo que surja. Sono passati quasi quindici anni da quando Eugenio Colombo fece battere il cuore del pubblico di Uomini e Donne, scegliendo Francesca Del Taglia nel celebre dating show di Maria De Filippi. Quella che sembrava una favola destinata a durare per sempre si è trasformata in una lunga storia d’amore, coronata dalla nascita di due figli, Brando e Zeno, prima della separazione arrivata nel 2022. Oggi, però, l’ex tronista è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. E lo farà lontano dall’Italia. Eugenio Colombo sbarca in Spagna per trovare l’anima gemella. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Uomini e Donne, Eugenio Colombo riparte dalla Spagna: l’ex tronista torna in tv per cercare l’amore dopo l’addio a Francesca Del Taglia

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