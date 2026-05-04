Un volto conosciuto del programma televisivo Uomini e Donne ha annunciato il suo passaggio alla politica locale, suscitando sorpresa tra il pubblico. Dopo aver partecipato come tronista, ha deciso di candidarsi in una lista civica, facendo il suo debutto nel settore pubblico. Questa scelta rappresenta un cambiamento netto rispetto alla carriera televisiva e ha attirato l’attenzione dei media e degli spettatori.

Dalla televisione alla vita pubblica, con una scelta che ha colto molti di sorpresa. Anna Munafò, volto noto al pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha deciso di intraprendere un percorso completamente nuovo, annunciando il suo ingresso nel mondo della politica locale. Una decisione maturata nel tempo e legata soprattutto al desiderio di contribuire concretamente alla crescita del proprio territorio. Da Uomini e Donne alla politica: la storia di Anna Munafò. In occasione delle elezioni amministrative di fine maggio, Anna Munafò ha ufficializzato la sua candidatura nella sua città d’origine, Milazzo. Dopo un passato tra moda e televisione, che l’aveva portata anche lontano dalla Sicilia per inseguire nuove opportunità, oggi ha scelto di tornare alle sue radici.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ex tronista di Uomini e Donne si butta in politica: dopo la tv, si candida e sorprende tutti, ecco chi è

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