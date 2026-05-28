Uomini e Donne Francesca Del Taglia ha un nuovo fidanzato | Basta paragoni con Eugenio Colombo

Francesca Del Taglia ha annunciato di aver trovato un nuovo compagno, chiedendo di evitare paragoni con il passato. Dopo due anni dalla fine della lunga relazione con un ex partecipante di un noto programma televisivo, la donna ha deciso di voltare pagina. Non sono stati forniti dettagli sull’identità del nuovo partner. La ex protagonista del programma ha espresso il desiderio di lasciarsi alle spalle le storie precedenti, senza ulteriori commenti pubblici.

A due anni dalla fine della storica e tormentata relazione con Eugenio Colombo, conosciuto nel 2012 a Uomini e Donne, Francesca Del Taglia volta definitivamente pagina. L'ex corteggiatrice toscana ha ufficializzato via social l'inizio di una nuova storia d'amore, spegnendo sul nascere i recenti rumors che ipotizzavano un ritorno di fiamma con il padre dei suoi figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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PAURA: UNA VICINA PAZZA DELLA VILLA DELLO SNACK CLUB CI STA FACENDO LITIGARE

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